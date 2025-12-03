Реклама

19:56, 3 декабря 2025

В Киеве высказались о компромиссах по изменениям границ Украины

Сибига: Киев не будет идти на компромиссы об изменениях границ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Киев не будет идти на компромиссы об изменениях границ и ограничениях суверенитета Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Андрей Сибига, передает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Со стороны Киева не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета Украины и никаких принудительных изменений границ», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сибига отметил, что эту позицию поддержали страны Североатлантического альянса (НАТО). Заявление он сделал по итогам заседания министров иностранных дел стран объединения.

Ранее портал Axios со ссылкой на украинских чиновников писал, что главной темой переговоров между Украиной и США во Флориде стали границы государств по окончании российско-украинского конфликта. По словам неназванных украинских чиновников, встреча делегаций прошла в напряженной обстановке.

