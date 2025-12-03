Реклама

13:08, 3 декабря 2025Мир

В Кремле прокомментировали новый коррупционный скандал в ЕС

Песков: Коррупционный скандал в ЕС — внутреннее дело Брюсселя
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Новый коррупционный скандал в Европейском союзе (ЕС) — это внутреннее дело Брюсселя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается коррупционных дел в Европейском союзе — это внутреннее дело Европейского союза», — рассказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что коррупция существует повсеместно. По его словам, различные государства объединяются для борьбы с этим явлением и реализуют это с разной эффективностью.

2 декабря в Брюсселе полиция обыскала частные дома, здание дипломатической службы ЕС в Брюсселе и Европейский колледж в Брюгге по делу о коррупции и мошенничестве. Параллельно с этим были задержаны бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности и вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини и экс-генсек внешних связей ЕС Стефан Саннино.

