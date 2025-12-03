Реклама

Россия
18:30, 3 декабря 2025Россия

В России отстранили за язычество 16 лет не выходивших на связь с епархией священников

Симбирская епархия отстранила за языческие посты двух священников
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Ульяновской области за языческие посты отстранили от исполнения обязанностей двоих священников, не выходивших на связь 16 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Симбирскую епархию.

Как сообщили агентству, отстраненные клирики приходятся друг другу отцом и сыном. Согласно документам, за 16 лет протоирей Симбирской епархии ни разу не связался с ней, чтобы возобновить служение, а также проигнорировал три вызова к архиерею. В результате ему запрещено совершать богослужение до принесения покаяния. Аналогичные меры приняли в отношении дьякона, который заблокировал контакты епархии и много лет публиковал в соцсетях материалы языческого содержания.

Дальнейшую судьбу священников в Русской православной церкви определит церковный суд. «По существующим правилам, им грозит запрещение в священнослужении и извержение из священного сана», — пояснили в пресс-службе Симбирской епархии.

Ранее в Белгородской епархии РПЦ сообщили о лишении сана священника-гуру, игумена Евмения (Перистого). Как выяснилось, он нарушил три правила церковных соборов, включая отношения с женщинами и блуд.

