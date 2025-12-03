В России отстранили за язычество 16 лет не выходивших на связь с епархией священников

В Ульяновской области за языческие посты отстранили от исполнения обязанностей двоих священников, не выходивших на связь 16 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Симбирскую епархию.

Как сообщили агентству, отстраненные клирики приходятся друг другу отцом и сыном. Согласно документам, за 16 лет протоирей Симбирской епархии ни разу не связался с ней, чтобы возобновить служение, а также проигнорировал три вызова к архиерею. В результате ему запрещено совершать богослужение до принесения покаяния. Аналогичные меры приняли в отношении дьякона, который заблокировал контакты епархии и много лет публиковал в соцсетях материалы языческого содержания.

Дальнейшую судьбу священников в Русской православной церкви определит церковный суд. «По существующим правилам, им грозит запрещение в священнослужении и извержение из священного сана», — пояснили в пресс-службе Симбирской епархии.

