Россия
17:43, 11 сентября 2025Россия

Российского священника-гуру лишили сана из-за блуда

Запрещенного в служении священника-гуру РПЦ Евмения лишили сана
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница «Евгений Михайлович» во «ВКонтакте»

Запрещенного в служении священника-гуру, выходца из Русской православной церкви (РПЦ) игумена Евмения (Перистого) лишили сана. Об этом сообщается на сайте Белгородской епархии РПЦ.

Решение об извержении из сана было принято на заседании Епархиального совета, в котором принял участие глава Белгородской епархии митрополит Иоанн. Основанием для лишения сана стали три правила церковных соборов, сразу два из которых касаются отношений с женщинами и блуда, то есть связи не в венчаном браке. Первое правило Неокесарийского собора запрещает священникам вступать в брак и жить во блуде, а пятое правило Трулльского вселенского собора — жить с женщиной в одном доме, что может скомпрометировать духовное лицо.

Евмений принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре в 1989 году, а в 1998 году утвержден в качестве игумена в одном из монастырей Ивановской области. Игумен прославился тем, что использовал нестандартные для православия и близкие протестантизму духовные практики, такие как использование Святого Духа для говорения на неизвестных языках и практику «святого смеха». За это в РПЦ Евмений подвергся критике, а позже был запрещен в служении. Из доклада протоиерея Андрея Ефанова следует, что Евмений отошел от монашеской жизни, обратился к индуизму, основал собственный духовный центр и начал проповедовать отказ от брака и супружеской верности. Ефанов сравнивал Евмения с восточными гуру.

Ранее сообщалось, что российского священника Иоанна (Коюшева) из Сыктывкарской епархии запретили в служении из-за психологии и личностного роста.

