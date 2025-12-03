Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:25, 3 декабря 2025Силовые структуры

Вице-мэра российского города задержали

РИА Новости: Вице-мэра Егорова задержали по подозрению в получении взятки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Егоров задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки», — рассказал собеседник агентства.

Прокуратура заявила, что «контролирует ход расследования уголовного дела», а в администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что «оказывают необходимое содействие правоохранительным органам».

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовные дела о коррупции в отношении бывшего судьи Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга Валерия Тарасова и судьи Краснослободского районного суда Мордовии Вячеслава Круглова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

    Врач назвал особенности вспыхнувшей среди солдат ВСУ болезни

    Россиянка описала круиз за 100 тысяч рублей фразой «не оправдал ожиданий»

    ВСУ впали в панику во время боев за один город

    Раскрыты подробности охоты налоговой за некоторыми россиянами

    Вице-мэра российского города задержали

    Премьер Финляндии отказался предоставлять Украине гарантии безопасности

    В США анонсировали выступление Трампа

    Редкое звездное явление произойдет на глазах россиян в новогоднюю ночь

    Девушка занялась дайвингом во время менструации и стала жертвой акулы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok