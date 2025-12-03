Вице-мэра российского города задержали

РИА Новости: Вице-мэра Егорова задержали по подозрению в получении взятки

Вице-мэра Нижнего Новгорода Сергея Егорова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Егоров задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по факту получения взятки», — рассказал собеседник агентства.

Прокуратура заявила, что «контролирует ход расследования уголовного дела», а в администрации Нижнего Новгорода подчеркнули, что «оказывают необходимое содействие правоохранительным органам».

