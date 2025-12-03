Реклама

13:12, 3 декабря 2025

Зеленский рассказал о подготовке встречи в Брюсселе на фоне отмены переговоров с США

Зеленский: Киев готовит встречу с партнерами Украины в Брюсселе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Киев готовит встречу в Брюсселе с западными партнерами на фоне отмены переговоров с представителями США. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«[Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины] Рустем Умеров доложил о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров. Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Игнатов», — написал Зеленский.

По его словам, представители Украины проинформируют партнеров Киева в Европе о том, что им известно о контактах Вашингтона и Москвы.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе.

