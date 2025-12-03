Реклама

Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским

Виктория Кондратьева
Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщил журналист Euronews Алекс Рауфоглу в соцсети X.

«Как сообщают источники, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер "обещали" отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — пишет он.

Журналист сообщает, что встреча Уиткоффа, Кушнера и Зеленского должна была состояться в бельгийской столице 3 декабря, после завершения переговоров в Москве.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер после встречи с Путиным в Кремле не полетят на Украину, а сразу вернутся в США. «Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал представитель Кремля.

