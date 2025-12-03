Зеленский захотел завершить конфликт с помощью давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что после возвращения американской команды из Москвы Киев продолжит переговоры с командой американского президента Дональда Трампа.

«Сейчас мир точно ощущает, что возможность закончить войну есть, и нужно активность в переговорах подкреплять давлением на Россию», — написал Зеленский, отметив, что последние встречи прошли результативно.

По словам Зеленского, завершить конфликт возможно только с учетом интересов Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готовит встречу в Брюсселе с западными партнерами на фоне отмены переговоров с представителями США. По его словам, представители Украины проинформируют партнеров Киева в Европе о том, что им известно о контактах Вашингтона и Москвы.