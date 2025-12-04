Реклама

19:06, 4 декабря 2025Россия

10-летнего россиянина госпитализировали после конкурса с лазером на дне рождения

Во Владимирской области мальчик едва не лишился зрения после конкурса с лазером
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Гусь-Хрустальном Владимирской области 10-летний мальчик едва не лишился зрения после конкурса с лазером на дне рождения. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, праздник был организован в виде квеста в стиле вселенной «Гарри Поттера». В ходе него детям предложили задание, в котором нужно было целиться в шарики лазерными указками, изображающими волшебные палочки. Однако один из гостей направил луч прямо в глаза 10-летнему ребенку. В результате школьника госпитализировали в детскую областную больницу, где экстренно прооперировали.

Как выяснили журналисты, праздник обошелся в 6,5 тысячи рублей. Организатором стало местное агентство аниматоров. Его директора уже допросили полицейские.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассник попал в реанимацию после розыгрыша. Одноклассник ребенка подложил на его стул острый карандаш. В результате школьника доставили в больницу с пробитым внутренним органом.

