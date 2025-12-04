Реклама

14:39, 4 декабря 2025Бывший СССР

Алиев передал привет Стармеру и рассказал о новом формате дружбы с Лондоном

Алиев рассказал о новой странице сотрудничества с Лондоном в оборонной сфере
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о новой странице сотрудничества с Великобританией в оборонной сфере. О новом формате дружбы с Лондоном лидер постсоветской республики заявил во время встречи с министром обороны Соединенного Королевства лордом Верноном Кокером, передает агентство Report.

«Глава государства, говоря об открытии новой страницы в сотрудничестве двух стран в сфере оборонной промышленности, расценил это как показатель взаимного доверия», — приводит агентство слова Алиева во время переговоров. О каких именно шагах идет речь — не уточняется.

Алиев в ходе встречи также принял приветствия от премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера и просил передать привет главе британского кабмина. Кокер же заявил, что отношения между Баку и Лондоном основаны на дружбе и доверии.

В сентябре Великобритания повысила уровень отношений с Азербайджаном до стратегического партнерства. Это произошло после визита британского министра по делам Европы Стивена Доути к Ильхаму Алиеву.

