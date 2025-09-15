Бывший СССР
08:27, 15 сентября 2025Бывший СССР

Великобритания повысила уровень отношений с соседом России

Великобритания повысила уровень отношений с Баку до стратегического партнерства
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Стивен Даути

Стивен Даути. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Великобритания повысила уровень отношений с Азербайджаном до стратегического партнерства после визита британского министра по делам Европы Стивена Доути к президенту республики Ильхаму Алиеву. О новом этапе отношений между Баку и Лондоном сообщается на сайте британского правительства.

Доути объявил о повышении уровня отношений между Великобританией и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства во время официального визита в Баку.

Во время этого визита стороны также обсуждали различные темы. «Дискуссии были сосредоточены на армяно-азербайджанском мирном процессе, российско-украинском конфликте и региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Ильхам Алиев описал события в Азербайджане последних пяти лет словом «победа». По словам политика, за это время «никакая внешняя сила не смогла повлиять» на действия Баку.

