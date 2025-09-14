Бывший СССР
Алиев описал последние события словом «победа»

Алиев: События последних пяти лет являются историей победы Азербайджана
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

События последних пяти лет являются историей победы для Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает агентство APA в своем Telegram-канале.

«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», — заявил президент Азербайджана. Эту фразу он сказал во время визита в населенные пункты, контроль над которыми Баку установил после завершения конфликтов в 2020 и 2023 годах.

Алиев также объявил, что Азербайджан «доказал всему миру свою силу», одержав победу на поле боя. Он также заявил, что Баку всегда был готов к миру, который основан на справедливости и международном праве.

27 августа Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией после декабря 2024 года. По его словам, Баку «никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения».

