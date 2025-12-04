Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:59, 4 декабря 2025Силовые структуры

Арестованный миллиардер Сулейманов пожаловался на здоровье

Обвиненный в организации убийств миллиардер Сулейманов пожаловался на здоровье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, обвиненный в организации расправ, пожаловался в суде на состояние здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомилось агентство.

Сулейманов перенес инфаркт миокарда и кому. Защита просила отпустить миллиардера из СИЗО под домашний арест, ссылаясь на состояние его здоровья. «Если будет рецидив, то в условиях следственного изолятора сложно вызвать скорую помощь, которая бы обладала необходимыми лекарствами, которые могли бы купировать это состояние», — заявил адвокат.

Тем не менее суд оставил Сулейманова в СИЗО до 27 февраля 2026 года.

Миллиардер был задержан в начале октября. Ему вменяют причастность в двум расправам и одному покушению на своих противников в 1999, 2004 и 2021 годах. Он не признает вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    Стало известно о росте числа случаев психических расстройств среди российских детей

    ВСУ попали в котел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok