00:43, 4 декабря 2025Россия

Более 2 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ

В Запорожской области более 2 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроэнергетическую инфраструктуру Запорожской области. В результате без света остались более 2 тысяч человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В северо-западной части региона 2113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается», — написал чиновник.

Он призвал жителей обесточенных населенных пунктов сохранять спокойствие и добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после стабилизации обстановки.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 37 беспилотников ВСУ за три часа.

