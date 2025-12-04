Более 2 тысяч человек остались без света из-за удара ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроэнергетическую инфраструктуру Запорожской области. В результате без света остались более 2 тысяч человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В северо-западной части региона 2113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается», — написал чиновник.

Он призвал жителей обесточенных населенных пунктов сохранять спокойствие и добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после стабилизации обстановки.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 37 беспилотников ВСУ за три часа.