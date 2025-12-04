Реклама

14:06, 4 декабря 2025

Большинство европейцев испугались войны с Россией

Grand Continent: Большинство европейцев ожидают скорой войны с Россией
Виктория Кондратьева
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Большинство граждан европейских стран ожидают, что вскоре начнется полномасштабная война с Россией. Об этом сообщает издание Le Grand Continent со ссылкой на данные социологической компании Cluster17.

51 процент участников опроса признался, что считают высоким риск начала вооруженного конфликта. При этом 18 процентов респондентов-европейцев заявили об «очень высоком риске».

«Такие ожидания были бы немыслимы еще несколько лет назад», — отметили в Le Grand Continent.

Ранее итальянский депутат Европарламента от партии «Движение 5 звезд» Данило Делла Валле заявил, что планы НАТО о нанесении упреждающих ударов по России являются «фитилем войны» на Европейском континенте.

