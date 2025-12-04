Реклама

17:36, 4 декабря 2025Ценности

Бренд мужской одежды раскритиковали за унижающую женщин бирку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Neil Hall / Reuters

Модный бренд мужской одежды Labour Union, принадлежающий китайскому производителю Gu Zhuo Kang Zheng Garment Company, подвергся критике в сети за унижающую женщин бирку. Об этом пишет South China Morning Post.

Внимание журналистов привлекло завирусившееся в соцсетях видео с пальто упомянутой марки. На его бирке вместо инструкции по уходу за вещью присутствовали два QR-кода, ведущие на сайт бренда, и надпись с неоднозначным призывом: «Пожалуйста, передайте это любимой женщине, она все знает».

Ролик вызвал гнев общественности. Пользователи соцсетей обвинили компанию в сексизме и навязывании ассоциаций, что домашние дела, в частности стирка одежды, — исключительно женская обязанность. «Это же явная эксплуатация. Почему бы не напечатать полную инструкцию и добавить: "Пожалуйста, дочитайте это до конца и научитесь стирать одежду ради любимого человека"?», «Сестры, этот бренд стоит бойкотировать», «Почему вы позволяете любимым женщинам делать за вас домашние дела?» — возмущались юзеры.

Позже компания отреагировала на негативные комментарии. Представительница Gu Zhuo Kang Zheng Garment Company, более известная как сестра Ян, заявила, что разжигать гендерный скандал не было их целью. Она объяснила, что по наблюдениям фирмы, мужчины, в отличие от женщин, хуже разбираются в материалах и способах стирки. «Из-за нашей неспособности выразить себя мы не смогли правильно донести свое послание. Мне очень жаль», — подчеркнула Ян.

В ноябре сообщалось, что американский модный бренд J.Crew выпустил розовые свитеры для мужчин и нарвался на гнев общественности.

