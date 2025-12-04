Бывший бойфренд против собственной воли всплыл с похабным сообщением в жизни девушки

Пользователь Reddit с ником CooingBuzzard рассказал о том, как случайно сделал шикарный подарок своей бывшей девушке. По его словам, они когда-то жили вместе, но восемь месяцев назад расстались.

«Я запланировал прекрасный ужин на день рождения своей нынешней девушки и хотел удивить ее изысканным блюдом из лобстера. К доставке я добавил записку: "Не терпится попробовать тебя сегодня вечером, детка". Я решил, что это будет выглядеть мило и кокетливо. Вот только я не знал, что мой старый адрес все еще указан в приложении как адрес доставки по умолчанию. Адрес, по которому до сих пор живет моя бывшая девушка», — опечалился автор.

Вскоре бывшая девушка написала растерянное сообщение автору и спросила, почему на пороге ее ждали коробка с дорогим лобстером, а также открытка с его именем и похабным сообщением. Автору пришлось все объяснять получательнице заказа, и она даже сочла это забавным, пусть и неловким.

«Потом мне пришлось объяснять своей нынешней девушке, почему моя бывшая пишет мне и почему она теперь знает о наших планах на ужин. Ей это тоже показалось забавным, но теперь сюрприз испорчен, и мне пришлось все перезаказывать все по правильному адресу. Компания тоже не вернула мне деньги, потому что это была моя ошибка, так что я потерял эти 80 долларов», — удрученно заключил автор.

