Экономика
14:56, 4 декабря 2025

Долина помешала продать квартиру российскому продюсеру

Продюсер «Иванушек» Сазыкина не может продать квартиру из-за Долиной
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Андреев / ТАСС

Продюсер группы «Иванушки International» Олеся Сазыкина не может продать квартиру из-за нашумевшего дела певицы Ларисы Долиной. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам Сазыкиной, на фоне скандала с недвижимостью Долиной людям стало сложнее продавать жилье. Продюсер пытается найти покупателей на квартиру отца, однако не может, так как многие потеряли доверие к вторичному рынку из-за участившихся случаев с мошенниками. Сазыкина считает, что Долина должна найти компромисс с покупательницей Полиной Лурье и исправить ситуацию.

Продюсер отметила, что не верит в то, что певица продала недвижимость под влиянием аферистов. «Говорить о том, что она (Долина) мошенница — можно и так. Я не верю в то, что ее окучивали мошенники, у нее куча связей, это могли бы сразу пресечь. Это наживка для лохов», — заявила Сазыкина.

Ранее певец Митя Фомин заступился за Долину на фоне скандала с продажей квартиры. По его словам, певица не виновата в сложившейся ситуации.

