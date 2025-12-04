Evolute объявил цены на новый i-Joy в России

Компания Evolute объявила старт продаж электрокросса i-Joy нового поколения. Россиянам новинка будет предложена с единственным электромотором, в пяти вариантах окраса кузова и в трех комплектациях: Business, City и City+. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе производителя.

Модель построена на платформе Quantum S3. Ее размеры составляют 4306 х 1868 х 1645 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно, размер колесной базы равен 2715 миллиметров.

Паркетник оснащается единственным электромотором мощностью 163 силы и 290 ньютон-метров крутящего момента, обеспечивающим разгон до 100 километров в час за 8,0 секунды. Питается двигатель от 51,87-киловаттного аккумулятора, на одном заряде которого машина способна проехать до 471 километра.

Фото: пресс-служба Evolute

Базовое оснащение включает в себя полностью светодиодную оптику, медиасистему с 12,8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора, климат-контроль, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на Evolute i-Joy в комплектации Business начинаются от 2 715 000 рублей.

В комплектации City стоимостью от 2 865 000 рублей на смену обычному круиз-контролю пришел адаптивный. Также модель обзавелась комплексом водительских ассистентов: экстренным автоторможением, автоматическим управлением дальним светом фар, контролем рядности движения, системой предупреждения о лобовых столкновениях, интеллектуальным переключением ездовых режимов в зависимости от скорости движения.

Исполнение City+ отличается наличием панорамной крыши. Цены на такой автомобиль стартуют с отметки 2 915 000 рублей.

Производство кроссовера налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, благодаря чему на него распространяются меры господдержки. Покупатели могут получить скидку в размере 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на смену бюджетному электрическому седану i-Pro придет новая модель, выпуск которой начнется в ближайшее время.