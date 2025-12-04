Реклама

Россия
23:37, 3 декабря 2025

Губернатор российского региона раскрыл последствия атаки ВСУ

Гусев: Один человек был ранен в результате атаки ВСУ на Воронежскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина», — написал чиновник. Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, в одной из квартир в жилом доме было выбито окно. Сейчас в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском сохраняется непосредственная угроза удара беспилотника.

Ранее Минобороны России сообщило, что за три часа над Воронежской областью было сбито три беспилотника.

