Губернатор российского региона раскрыл последствия атаки ВСУ

Гусев: Один человек был ранен в результате атаки ВСУ на Воронежскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина», — написал чиновник. Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, в одной из квартир в жилом доме было выбито окно. Сейчас в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском сохраняется непосредственная угроза удара беспилотника.

Ранее Минобороны России сообщило, что за три часа над Воронежской областью было сбито три беспилотника.