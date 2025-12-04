Великобритания расширила санкции против России

Соединенное Королевство расширило список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Новые ограничительные меры ввыедены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они, как указали на Даунинг-стрит, связаны с так называемым делом Дон Стерджес.

Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Британцы утверждают, что, по данным разведки, президент России Владимир Путин якобы лично «отдал приказ в Солсбери в 2018 году».

В 2023 году российское посольство в Лондоне объявило, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.