Соединенное Королевство расширило список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Новые ограничительные меры ввыедены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они, как указали на Даунинг-стрит, связаны с так называемым делом Дон Стерджес.
Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.
Британцы утверждают, что, по данным разведки, президент России Владимир Путин якобы лично «отдал приказ в Солсбери в 2018 году».
В 2023 году российское посольство в Лондоне объявило, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.