Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 4 декабря 2025Мир

Лондон расширил антироссийские санкции

Великобритания расширила санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jack Taylor / Getty Images

Соединенное Королевство расширило список антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Новые ограничительные меры ввыедены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они, как указали на Даунинг-стрит, связаны с так называемым делом Дон Стерджес.

Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

Британцы утверждают, что, по данным разведки, президент России Владимир Путин якобы лично «отдал приказ в Солсбери в 2018 году».

В 2023 году российское посольство в Лондоне объявило, что власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о новом теракте Украины в Черном море

    Обнаружен простой способ защитить легкие от загрязненного воздуха

    Крокодила с акуленком в пасти сняли на видео

    В мире резко выросло количество миллиардеров

    Цены на бензин в России устремились вниз

    В МИД России возмутились воинственными заявлениями Японии

    Россиян призвали снизить планку требований к себе в декабре

    Бывшая глава евродипломатии ушла в отставку после обвинений в коррупции

    Для ВС России создадут ударный беспилотный гидроплан

    Вертолет рухнул в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok