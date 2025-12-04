Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:13, 4 декабря 2025Интернет и СМИ

Мошенники прибегли к новой схеме для сбора данных россиян в преддверии Нового года

Мошенники начали использовать новый способ для сбора данных россиян
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В преддверии Нового года мошенники начали использовать новый способ, который позволяет им собирать данные россиян — они создают фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления. Там человеку предлагают оставить свои данные для обратной связи, при этом купить билеты на них невозможно, рассказала юрист Елена Браун в беседе с РИА Новости.

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные», — сказала она.

В дальнейшем мошенники используют эти данные, чтобы украсть деньги или ценную информацию для таргетированных мошеннических атак.

Ранее россиянам посоветовали в случае оформления на них кредита аферистами написать заявление в правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли последствия визита Уиткоффа в Москву

    Над российским городом прозвучали взрывы

    Мошенники прибегли к новой схеме для сбора данных россиян в преддверии Нового года

    В России предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом

    Пойман леопард-людоед

    Названа самая большая ошибка при бессоннице

    Россиянам назвали способ бороться с шумными соседями

    Один тип дронов стал угрозой для маршрутов снабжения ВСУ

    В России объяснили реакцию западных СМИ на визит Уиткоффа в Москву

    Мужчина подло отомстил донимавшим его ошибочными звонками незнакомцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok