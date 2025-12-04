Мошенники прибегли к новой схеме для сбора данных россиян в преддверии Нового года

Мошенники начали использовать новый способ для сбора данных россиян

В преддверии Нового года мошенники начали использовать новый способ, который позволяет им собирать данные россиян — они создают фейковые сайты по продаже билетов на новогодние представления. Там человеку предлагают оставить свои данные для обратной связи, при этом купить билеты на них невозможно, рассказала юрист Елена Браун в беседе с РИА Новости.

«Правонарушители подобным способом элементарно осуществляют сбор контактов вместо продажи. Так, на некоторых фишинговых ресурсах билетов нет, но мошенники предлагают оставить свои данные», — сказала она.

В дальнейшем мошенники используют эти данные, чтобы украсть деньги или ценную информацию для таргетированных мошеннических атак.

Ранее россиянам посоветовали в случае оформления на них кредита аферистами написать заявление в правоохранительные органы.