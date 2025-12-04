На автозаправке «Лукойла» в российском городе произошел взрыв

На автозаправке в Ханты-Мансийске произошел взрыв

В Ханты-Мансийске на автозаправочной станции (АЗС) компании «Лукойл» произошел взрыв. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

По информации издания, разрушено операторное помещение. Пострадал один человек, оказавшийся сотрудником АЗС. Причина взрыва пока неизвестна.

Информацию о происшествии на заправке и одном пострадавшем подтвердили в управлении МЧС по Югре. Там сообщили, что открытого горения после взрыва не последовало. К ликвидации последствий привлекли 16 человек и 5 единиц техники.

Ранее мощный взрыв произошел на АЗС в районе села Сулевкент в Дагестане. В результате пострадали четыре человека, которые получили ожоги разной степени тяжести. Момент происшествия попал на видео.