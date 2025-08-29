Россия
17:36, 29 августа 2025

Появилось видео мощного взрыва на российской АЗС

Shot опубликовал видео мощного взрыва на заправке в Дагестане
Константин Лысяков
Константин Лысяков

В сети появилось видео мощного взрыва на автозаправочной станции в районе села Сулевкент в Дагестане. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно плотный поток пламени, вырывающийся из заправки. Через пару секунд съемки происходит взрыв, сопровождающийся огромной огненной вспышкой диаметром в несколько метров. Сразу после этого находившиеся рядом люди начинают убегать в сторону от места происшествия.

По информации издания, пострадали четыре человека. У них зафиксировали ожоги разной степени тяжести.

Как сообщило региональное МЧС, пожар начался после того, как во время перекачки газа произошла разгерметизация газовоза. В ведомстве подчеркнули, что угроза распространения огня на расположенный рядом частный жилой дом предотвращена.

Ранее взрыв произошел на автозаправке в Академгородке Новосибирска. Предварительно, во время перелива топлива воспламенились его пары. По словам местных жителей, взрывную волну почувствовали в соседнем гаражном кооперативе.

