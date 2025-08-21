В столице региона России взорвалась автозаправка

Mash: В Академгородке Новосибирска взорвалась автозаправочная станция

В Академгородке Новосибирска взорвалась автозаправочная станция (АЗС). Об этом сообщил Mash Siberia в Telegram.

По информации издания, речь идет о заправке на улице Ионосферной. Как рассказали местные жители, взрывную волну почувствовали в соседнем гаражном кооперативе. Предварительно, во время перелива топлива воспламенились его пары. В результате пострадала женщина, которая получила ожоги. Тяжесть ее состояние не уточняется.

К посту также прикреплено видео, на котором видно сотрудника МЧС российского региона, который работает на месте происшествия.

Ранее взрыв прогремел на заправке в Нефтекамске. В результате происшествия минимум одного человека увезли с контузией. По словам местных жителей, на АЗС в течение нескольких месяцев проводились ремонтные работы.