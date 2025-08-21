Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 21 августа 2025Россия

В столице региона России взорвалась автозаправка

Mash: В Академгородке Новосибирска взорвалась автозаправочная станция
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Академгородке Новосибирска взорвалась автозаправочная станция (АЗС). Об этом сообщил Mash Siberia в Telegram.

По информации издания, речь идет о заправке на улице Ионосферной. Как рассказали местные жители, взрывную волну почувствовали в соседнем гаражном кооперативе. Предварительно, во время перелива топлива воспламенились его пары. В результате пострадала женщина, которая получила ожоги. Тяжесть ее состояние не уточняется.

К посту также прикреплено видео, на котором видно сотрудника МЧС российского региона, который работает на месте происшествия.

Ранее взрыв прогремел на заправке в Нефтекамске. В результате происшествия минимум одного человека увезли с контузией. По словам местных жителей, на АЗС в течение нескольких месяцев проводились ремонтные работы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо уже закончить с этим». Зеленский провел закрытую встречу после переговоров с Трампом. Что он заявил о выборах и территориях?

    Российская пенсионерка перехитрила телефонных мошенников и помогла задержать курьера

    Ермак высказался о референдуме по территориальным уступкам

    В России предрекли ВСУ ответ за удары по школе и детсаду в Курской области

    В столице региона России взорвалась автозаправка

    Пытавшемуся покончить с собой в российском СИЗО диверсанту вынесли приговор

    Российский девятиклассник снял секс со сверстницей и выложил видео в сеть

    Любовницу Немцова обвинили в незаконном выселении

    В еще одном российском регионе заявили о проблемах с бензином

    Раскрыты подробности драки мужа Блиновской с водителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости