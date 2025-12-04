На Западе назвали Рубио взрослым за призыв к диалогу с Россией

Дизен: Рубио призывом говорить с РФ проявил взрослую позицию

Госсекретарь США Марко Рубио проявил взрослую позицию, признав необходимость диалога с Россией для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Рубио справедливо отмечает, что с другой стороной необходимо говорить (именно поэтому Европа сейчас не играет роли). Печально, когда Рубио — самый взрослый человек в комнате», — написал он.

Ранее Рубио заявил, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. «Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — уточнил госсекретарь.