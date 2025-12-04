Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:40, 4 декабря 2025Мир

На Западе назвали Рубио взрослым за призыв к диалогу с Россией

Дизен: Рубио призывом говорить с РФ проявил взрослую позицию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио проявил взрослую позицию, признав необходимость диалога с Россией для урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Рубио справедливо отмечает, что с другой стороной необходимо говорить (именно поэтому Европа сейчас не играет роли). Печально, когда Рубио — самый взрослый человек в комнате», — написал он.

Ранее Рубио заявил, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. «Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — уточнил госсекретарь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиянка добилась дополнительных выплат за не вернувшегося с СВО сына

    Нейробиолог предупредил об опасности светодиодных ламп

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok