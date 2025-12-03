Реклама

07:01, 3 декабря 2025Мир

Рубио заявил о приближении мирного соглашения России и Украины

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Nathan Howard / Reuters

В Соединенных Штатах считают, что Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года. При этом для достижения конечной цели этого пока недостаточно, телеканалу Fox News рассказал об этом госсекретарь Марко Рубио.

«Я думаю, мы добились некоторого прогресса. Мы стали ближе, но мы все еще не достигли цели. Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — уточнил он.

Рубио также добавил, что администрация работает над сделкой уже 10 месяцев, пытаясь найти предложения. Госсекретарь подчеркнул, что последние шаги в этом процессе всегда будут самыми трудными, и соглашение должно быть достигнуто в скором времени.

Накануне американский госсекретарь заявил, что существует миллион различных вещей в мире, решением которых следует заниматься Соединенным Штатам вместо попыток урегулирования конфликта на Украине. Также он отметил, что американские власти не считают украинский конфликт войной США.

До этого Рубио высказал мнение, что глава США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который может остановить конфликт на Украине.

