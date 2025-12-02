Реклама

Мир
22:20, 2 декабря 2025Мир

Рубио назвал условие заключения мира на Украине

Рубио: Трамп — единственный, кто может остановить конфликт на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, который может остановить конфликт на Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Он единственный лидер в мире, который может помочь прекратить его (конфликт на Украине), и именно поэтому, пока мы сейчас с вами говорим, Стив Уиткофф находится в Москве и пытается найти способ закончить эту войну», — сказал Рубио.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются урегулировать украинский конфликт, и назвал ситуацию сложной. «Непростая ситуация, позвольте мне сказать вам. Что за бардак!» — сказал он.

