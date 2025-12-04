Реклама

15:30, 4 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян призвали снизить планку требований к себе в декабре

Психолог Абакумова: Прогулки и сон помогут справиться с упадком сил в конце года
Наталья Обрядина

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психолог сервиса «Ясно» Светлана Абакумова объяснила, почему в конце года многие люди ощущают упадок сил и подавленность, и назвала меры борьбы с этими состояниями. В разговоре с «Лентой.ру» она также дала несколько советов о том, как справиться с этими проблемами, в частности, призвала россиян снизить планку требований к себе.

По словам Абакумовой, упадок сил в конце года — это не лень, а закономерная реакция организма на короткий световой день и холод. Из-за них снижается выработка гормона серотонина, ответственного за хорошее настроение и высокий уровень энергии, а уровень гормона сна мелатонина, наоборот, повышается.

«Эти гормональные колебания — главная причина декабрьской эпидемии апатии. Организм не сломался, он адаптируется к новым обстоятельствам единственным доступным способом — снижением активности, необходимым, чтобы сохранить силы», — подчеркнула психолог. Также, по ее словам, дополнительно усиливают усталость такие факторы, как планирование подарков и застолий, а также годовые отчеты на работе.

Чтобы поддержать психику в этот непростой период, Абакумова рекомендовала соблюдать режим сна и ежедневно совершать короткие прогулки, желательно в дневное время. Делать это, по ее словам, надо даже в пасмурную погоду. Также справиться с апатией и стать энергичнее поможет яркое освещение в доме.

Еще один совет психолога — снизить планку требований к себе. Она подчеркнула: праздник не обязан быть идеальным, а купленный салат вместо домашнего и скромные подарки — это нормально. Также в этот период будет полезно ограничить время в соцсетях и разрешить себе ничего не делать. Если же апатия длится дольше двух недель и мешает базовым делам, стоит обратиться за помощью к специалисту, подытожила Абакумова.

Ранее врач-невролог Наталья Степаненко предупредила левшей о повышенном риске некоторых заболеваний. По ее словам, левши в большей степени, чем правши, подвержены психическим расстройствам.

