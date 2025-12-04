Названо поколение чаще всего отдыхающих за рубежом россиян

Российских бумеров назвали поколением, которое чаще других предпочитает отдых за рубежом. Исследование провели аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip, результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».
По данным источника, в 2025 году 42,3 процента заказов отдыхающих, родившихся с 1946 по 1964 годы, пришлось на зарубежные отели. Реже всего выезжают в другие страны зумеры (родившиеся с 1997 по 2010 годы) — 24,7 процента. Доля заказов миллениалов (родившиеся с 1981 по 1996 годы) выросла до 26,8 процента, а иксов (с 1965 по 1980 годы) — до 32,1 процента.
Самые дорогие отели в других странах резервируют иксы, они чаще всего останавливаются в гостиницах со средней стоимостью проживания 17,7 тысячи рублей. Бумеры и миллениалы предпочитают отдых в четырехзвездочных отелях и тратят от 16,4 тысячи до 16,7 тысячи рублей за ночь. Поколение Z привыкло экономить и выбирает жилье за 11,7 тысячи рублей. Все путешественники, независимо от возраста, чаще всего бронируют отели в Стамбуле и Дубае или выбирают отдых в России.
Ранее были раскрыты предпочтения зумеров в отпуске. Чаще всего они выбирают короткий отпуск.