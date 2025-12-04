Названо поколение чаще всего отдыхающих за рубежом россиян

Российские бумеры чаще других поколений предпочитают отдых за рубежом

Российских бумеров назвали поколением, которое чаще других предпочитает отдых за рубежом. Исследование провели аналитики сервиса для путешествий OneTwoTrip, результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным источника, в 2025 году 42,3 процента заказов отдыхающих, родившихся с 1946 по 1964 годы, пришлось на зарубежные отели. Реже всего выезжают в другие страны зумеры (родившиеся с 1997 по 2010 годы) — 24,7 процента. Доля заказов миллениалов (родившиеся с 1981 по 1996 годы) выросла до 26,8 процента, а иксов (с 1965 по 1980 годы) — до 32,1 процента.

Самые дорогие отели в других странах резервируют иксы, они чаще всего останавливаются в гостиницах со средней стоимостью проживания 17,7 тысячи рублей. Бумеры и миллениалы предпочитают отдых в четырехзвездочных отелях и тратят от 16,4 тысячи до 16,7 тысячи рублей за ночь. Поколение Z привыкло экономить и выбирает жилье за 11,7 тысячи рублей. Все путешественники, независимо от возраста, чаще всего бронируют отели в Стамбуле и Дубае или выбирают отдых в России.

Ранее были раскрыты предпочтения зумеров в отпуске. Чаще всего они выбирают короткий отпуск.

