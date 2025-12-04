Названы неочевидные позы для секса в душе

Сексолог Кэти Шуберт назвала неочевидные позы, в которых можно заниматься сексом в душе с комфортом. Список таких позиций приводит Women's Health.

Шуберт посоветовала начать с классической позы стоя. Чтобы ее усовершенствовать, она порекомендовала партнерше поднять согнутую в колене ногу и прижать ее к партнеру. «Мужчина может одной рукой поддерживать бедро партнерши, что дает дополнительную поддержку и рычаг для толчков», — добавила сексолог.

Еще одним вариантом она назвала позицию «камбуз». В этой позе мужчина садится на пол душевой кабины, ставит руки за спину и опирается на них. Партнерша тоже садится на пол спиной к партнеру, затем ей нужно приподнять бедра, чтобы оказаться сверху. Также Шуберт рекомендовала попробовать необычную позу, в которой женщине нужно наклониться вперед как можно ниже. Для проникновения мужчина подходит сзади. Сексолог добавила, что для устойчивости партнерша может упереться руками в стену или ее может держать за запястья партнер.

Сексолог добавила, что разнообразить этот список можно, если установить в душевой кабине специальную скамейку. Помимо этого, по ее мнению, душ прекрасно подходит для орального секса.

Ранее сексолог Алессандра Араужо перечислила самые возбуждающие грязные фразы. По его мнению, слова «теперь ты мой (моя)» являются одними из лучших.