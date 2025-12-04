Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 4 декабря 2025Забота о себе

Названы неочевидные позы для секса в душе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Кэти Шуберт назвала неочевидные позы, в которых можно заниматься сексом в душе с комфортом. Список таких позиций приводит Women's Health.

Шуберт посоветовала начать с классической позы стоя. Чтобы ее усовершенствовать, она порекомендовала партнерше поднять согнутую в колене ногу и прижать ее к партнеру. «Мужчина может одной рукой поддерживать бедро партнерши, что дает дополнительную поддержку и рычаг для толчков», — добавила сексолог.

Еще одним вариантом она назвала позицию «камбуз». В этой позе мужчина садится на пол душевой кабины, ставит руки за спину и опирается на них. Партнерша тоже садится на пол спиной к партнеру, затем ей нужно приподнять бедра, чтобы оказаться сверху. Также Шуберт рекомендовала попробовать необычную позу, в которой женщине нужно наклониться вперед как можно ниже. Для проникновения мужчина подходит сзади. Сексолог добавила, что для устойчивости партнерша может упереться руками в стену или ее может держать за запястья партнер.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Сексолог добавила, что разнообразить этот список можно, если установить в душевой кабине специальную скамейку. Помимо этого, по ее мнению, душ прекрасно подходит для орального секса.

Ранее сексолог Алессандра Араужо перечислила самые возбуждающие грязные фразы. По его мнению, слова «теперь ты мой (моя)» являются одними из лучших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому тогда и нужно было договариваться». Трамп заявил, что условия мира для Украины ухудшились со временем

    Корабли ВМС Британии вооружат стелс-ракетами Stratus

    Климату Москвы предрекли потепление на несколько градусов

    Спустившийся с крыши «Карлсон» попил чай у гостеприимной россиянки и попал на видео

    Российская армия начала подготовку к занятию двух новых населенных пунктов

    Продажи автомобилей «Москвич» рухнули

    Россиян предупредили о схеме мошенников с перерасчетом пенсии

    Финансовые потери Евросоюза в случае конфискации российских активов оценили

    Саннино решил уйти на пенсию

    ВСУ попали в котел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok