05:01, 3 декабря 2025Забота о себе

Сексолог перечислила самые возбуждающие грязные фразы

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что грязные слова, сказанные во время секса, позволят внести разнообразие в интимную жизнь. В разговоре с изданием Metropoles она перечислила самые возбуждающие фразы, которые можно произнести в постели.

По словам Араужо, доминирующий партнер может произнести фразу «повинуйся мне» или сказать «теперь ты мой(я)». Бросить вызов партнеру можно с помощью фразы «давай, покажи мне, чего ты хочешь», а для усиления предвкушения подойдет команда «держи себя в руках, я решаю, когда», добавила специалистка.

Что касается подчиняющегося партнера, он может произносить такие фразы, как «ты сводишь меня с ума», «не останавливайся» и «сделай это еще раз, мне это нужно».

Однако Араужо подчеркнула, что тем, кто хочет разнообразить интимную жизнь с помощью таких фраз, необходимо еще до полового акта получить на это согласие партнера. Во время секса важно обращать внимание на язык тела партнера и следить за тем, чтобы эти слова не доставляли ему дискомфорт. Кроме того, если произносятся оскорбления, то они должны быть направлены на персонажа, которого играет человек в постели, а не на его сущность, подчеркнула сексолог.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала, как вернуть пропавшее либидо. Так, она призвала при наличии этой проблемы сдать анализы на гормоны.

