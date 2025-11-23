Забота о себе
23 ноября 2025

Раскрыты действенные способы вернуть пропавшее либидо

Сексолог, директор центра семейного образования Secrets Милана Соколова раскрыла несколько действенных способов, которые помогут вернуть внезапно пропавшее желание заниматься сексом с партнером. Их специалистка назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Соколова подчеркнула: не хотеть интимной близости — это нормально, а изменения сексуальности естественны для каждого человека. Однако иногда либидо может пропадать из-за проблем со здоровьем. По словам сексолога, причиной могут стать гормональные изменения или хроническая усталость.

Если же проблем со здоровьем нет, возможно, угасание желания обусловлено проблемами в отношениях, уточнила Соколова. «Монотонность и рутина убивают интерес к сексу даже у самых страстных пар. Поэтому важно внести разнообразие в свою интимную жизнь: попробовать новые виды близости, сменить обстановку или экспериментировать с ролью и стилем общения», — посоветовала она.

При этом специалистка призвала не заниматься сексом через силу. Вместо этого стоит откровенно поговорить с партнером, поделиться с ним своими чувствами и объяснить, что именно вызывает тревогу.

Ранее Соколова рассказала пожилым людям, как поддержать интерес к сексу. По ее словам, для этого необходимо вести здоровый образ жизни.

