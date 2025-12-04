Вучич встретился с послом России после ультиматума по нефтяной компании

Глава Сербии Вучич встретился с послом России после выставления условий по NIS

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко спустя два дня после того, как потребовал от российских компаний «Газпром» и «Газпром нефть» продать контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года. Об этом со ссылкой на сообщение главы государства в социальных сетях пишет РИА Новости.

Вучич указал, что у него состоялся с дипломатом открытый разговор о важнейших вопросах сотрудничества стран, основной упор в котором был сделан на энергетику.

«Мы рассмотрели совместные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, говорили и о снабжении газом и инфраструктурных проектах, которые дополнительно укрепят нашу энергетическую систему», — написал политик, не уточнив, какие конкретно проекты обсуждались.

Президент Сербии выразил уверенность, что через открытый диалог стороны продолжат развивать отношения, гарантирующие надежность, стабильность и предсказуемость для Сербии.

Ультиматум Вучича связан с санкциями США, которые требуют изгнать «Газпром» и его структуры из числа собственников NIS. После отказа в предоставлении очередной отсрочки со стороны Вашингтона Сербия столкнулась с тем, что крупнейшая энергетическая компания страны не в состоянии продолжать работу. В конце ноября нефтеперерабатывающий завод NIS в сербском Панчево остановился из-за отсутствия сырья.

Белград неоднократно предлагал России купить долю в NIS, но переговоры не привели к успеху. В итоге президент республики указал, что если к середине января «Газпром» не продаст NIS кому угодно, то Сербии придется взять решение этого вопроса на себя, а российской стороне будет предложена максимальная компенсация.