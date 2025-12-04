Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 4 декабря 2025Экономика

Вучич встретился с послом России после ультиматума по нефтяной компании

Глава Сербии Вучич встретился с послом России после выставления условий по NIS
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко спустя два дня после того, как потребовал от российских компаний «Газпром» и «Газпром нефть» продать контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года. Об этом со ссылкой на сообщение главы государства в социальных сетях пишет РИА Новости.

Вучич указал, что у него состоялся с дипломатом открытый разговор о важнейших вопросах сотрудничества стран, основной упор в котором был сделан на энергетику.

«Мы рассмотрели совместные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, говорили и о снабжении газом и инфраструктурных проектах, которые дополнительно укрепят нашу энергетическую систему», — написал политик, не уточнив, какие конкретно проекты обсуждались.

Президент Сербии выразил уверенность, что через открытый диалог стороны продолжат развивать отношения, гарантирующие надежность, стабильность и предсказуемость для Сербии.

Ультиматум Вучича связан с санкциями США, которые требуют изгнать «Газпром» и его структуры из числа собственников NIS. После отказа в предоставлении очередной отсрочки со стороны Вашингтона Сербия столкнулась с тем, что крупнейшая энергетическая компания страны не в состоянии продолжать работу. В конце ноября нефтеперерабатывающий завод NIS в сербском Панчево остановился из-за отсутствия сырья.

Белград неоднократно предлагал России купить долю в NIS, но переговоры не привели к успеху. В итоге президент республики указал, что если к середине января «Газпром» не продаст NIS кому угодно, то Сербии придется взять решение этого вопроса на себя, а российской стороне будет предложена максимальная компенсация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет сюрприз». Захарова рассказала о жестком ответе на изъятие российских активов в Европе

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok