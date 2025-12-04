Минфин России пообещал не предавать юани

Минфин РФ сообщил о планах продавать ОФЗ в юанях и не использовать другие валюты

Министерство финансов России не планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в каких-либо иностранных валютах, кроме китайского юаня. Об этом рассказал директор департамента госдолга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов, передает «Интерфакс».

По его словам, на валюты других стран в Минфине пока не смотрят, потому что фокусируются «на построении кривой суверенных облигаций в юанях».

При этом ведомство готово выпускать ОФЗ в китайской валюте каждый год, если будет обеспечен интерес со стороны внутреннего рынка. Мамонов не исключил, что в будущем объем бондов в юанях может быть сравним с объемом погашаемых суверенных облигаций в долларах и евро.

Первые в истории выпуски государственного долга в китайской валюте Минфин разместил во вторник, 2 декабря. Один транш на 12 миллиардов юаней с купоном шесть процентов предназначен к погашению в 2029 году, а второй — с купоном семь процентов — в 2033-м. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 10 тысяч юаней, ее владельцы могут получать выплаты как в юанях, так и в рублях.

При этом речь идет о первом применении такого формата в истории. В отличие от еврооблигаций ОФЗ, номинированные юанях, предназначены для продажи внутри страны через российскую финансовую инфраструктуру. Российские власти много лет хотят выйти на китайский рынок заимствований, но договориться об этом не получается.

Эксперты расходятся в предположениях о смысле формата выпуска. Одни полагают, что Минфин хочет сэкономить на выплате процентов по займам, другие видят в юаневых ОФЗ возможности для бизнеса использовать свои накопления в китайской валюте, а третьи считают, что таким образом рефинансируется выпуск на 1,75 миллиарда евро.