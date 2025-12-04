Реклама

01:23, 4 декабря 2025Россия

Россиянин на фронте занял место погибшего на СВО сына

RT: Россиянин на фронте занял место погибшего на СВО сына
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский военнослужащий Игорь Дорофеев, который проходил службу в Закавказье в конце 1980-х годов, принял решение вернуться на фронт после гибели своего сына Ярослава в зоне специальной военной операции (СВО). В беседе с RT он рассказал, что добровольно отправился воевать, чтобы продолжить дело сына.

Игорь Дорофеев, который ранее был волонтером и помогал со снабжением, решил отправиться на фронт в то же самое подразделение после гибели сына. Ярослав погиб во время перевозки боеприпасов на Запорожском направлении, когда в его машину врезался украинский дрон.

Сейчас военный спит на той же кровати, где отдыхал его сын. Также в семье Дорофеевых ждут продолжения рода — невеста Ярослава беременна.

«Надо просто довести до логического завершения дело, ради которого отдал свою молодую жизнь Ярослав. Есть ради чего жить, есть ради чего воевать», — заключил Дорофеев.

Ранее российский боец ценой собственной жизни эвакуировал мирных жителей Волчанска. Когда военнослужащие выводили пожилую пару, по ним был произведен обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом отмечается, что с украинских дронов можно было увидеть, что идут мирные жители. Российская эвакуационная группа грамотно все пресекла, указал Григорьевич.

