Под Москвой пациент элитного рехаба похудел на 60 килограммов

Mash: Пациент рехаба Антонова в Видном похудел на 60 кг за три месяца лечения

Пациент рехаба «Антонов PRO» блогера и психолога, основателя реабилитационных центров Максима Антонова в подмосковном Видном похудел на 60 килограммов за три месяца лечения. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Отец пациента пояснил, что забрал 27-летнего сына из центра избитым, в синяках с ног до головы и исхудавшим до анорексии. До попадания в «Антонов PRO» мужчина весил 100 килограммов, после выписки — 40.

Пациент поделился с отцом, что его избивали, обливали холодной водой и морили голодом — давали одну курицу на 40 человек в день и по три кусочка хлеба.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области Максима Антонова.

30 ноября один из постояльцев рехаба рассказал родственникам об избиении и заявил, что людей в нем морят голодом. После этого в организацию приехали силовики, которые задержали основателя и некоторых сотрудников. Правоохранители обнаружили там свидетельства применения пыток к постояльцам.