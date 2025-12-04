Помощник Путина сделал неожиданное признание

Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина, сделал неожиданное признание, передает ТАСС.
В интервью агентству он заявил, что считал капибар несуществующими животными. Мединский думал, что это название мягких игрушек.
«Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — поделился председатель Российского военно-исторического общества.
Мединский подчеркнул, что теперь готов познакомиться с капибарами вживую. Он отметил, что вместе с дочерью обязательно сходит на экскурсию в зоопарк.
До этого помощник Путина высказался о запрете на Украине имен деятелей русской культуры.
Еще раньше на Украине признали род Романовых символом пропаганды «российского империализма».