08:07, 4 декабря 2025Россия

Помощник Путина сделал неожиданное признание

Мединский признался, что считал капибар несуществующими животными
Майя Назарова

Фото: Global Look Press

Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина, сделал неожиданное признание, передает ТАСС.

В интервью агентству он заявил, что считал капибар несуществующими животными. Мединский думал, что это название мягких игрушек.

«Меня моя дочь просветила и показала мне фотографии», — поделился председатель Российского военно-исторического общества.

Мединский подчеркнул, что теперь готов познакомиться с капибарами вживую. Он отметил, что вместе с дочерью обязательно сходит на экскурсию в зоопарк.

До этого помощник Путина высказался о запрете на Украине имен деятелей русской культуры.

Еще раньше на Украине признали род Романовых символом пропаганды «российского империализма».

