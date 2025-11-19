Мединский высказался о запрете на Украине имен деятелей русской культуры

Помощник президента России Владимир Мединский выразил разочарование решениями Украины в отношении деятелей русской культуры. Об этом он написал в статье для KP.RU.

«Стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию», — высказался он об «отмене» императорского рода Романовых.

По словам политика, украинский институт национальной памяти выделил заслуги писателя Николая Гоголя. Он якобы отличился особым вкладом как известный «собиратель украинского фольклора».

Ранее на Украине признали род Романовых символом пропаганды «российского империализма». Украинский институт национальной памяти также признал личность и подвиг Ивана Сусанина мифологизированной пропагандой.