Популярный овощ оказался помощником в борьбе с болезнью Альцгеймера

Nutrients: Вещества свеклы защищают мозг от повреждений

Свекла может быть полезна не только для здоровья сосудов и сердца, но и для мозга. В обзоре, опубликованном в журнале Nutrients, британские исследователи проанализировали десятки работ и пришли к выводу, что вещества свеклы — в частности нитраты, беталаины и полифенолы — влияют на кровоток, воспаление и окислительный стресс, то есть на процессы, которые важны для развития болезни Альцгеймера.

В экспериментах на клетках и животных свекольные компоненты усиливали защиту нейронов от повреждений, улучшали работу митохондрий и снижали активность воспалительных сигналов. В некоторых небольших исследованиях с участием людей напитки из свеклы повышали кровоснабжение тех областей мозга, которые первыми страдают при когнитивных нарушениях. Есть и эпидемиологические данные: люди, которые употребляют больше растительных нитратов, реже сталкиваются с ускоренным ухудшением памяти.

При этом авторы подчеркивают: прямых клинических доказательств пользы свеклы именно для пациентов с Альцгеймером пока нет, а результаты отдельных исследований нередко противоречат друг другу.

Тем не менее ученые считают свеклу перспективным и безопасным продуктом, который воздействует сразу на несколько механизмов болезни. Они призывают к крупным клиническим исследованиям, чтобы понять, может ли этот доступный овощ стать частью стратегии по защите когнитивного здоровья.

Ранее стало известно, что концентрированный свекольный сок снижал артериальное давление у пожилых людей.