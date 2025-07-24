Раскрыта удивительная польза свеклы

FRBM: Свекольный сок снижает артериальное давление у пожилых людей

Концентрированный свекольный сок способен снижать артериальное давление у пожилых людей благодаря изменениям в составе микробиома полости рта. К такому выводу пришли исследователи Университета Эксетера, результаты опубликованы в журнале Free Radical Biology and Medicine (FRBM).

В ходе работы ученые сравнили влияние свекольного сока на 36 человек в возрасте 60-70 лет и 39 молодых добровольцев. Обе группы в течение двух недель получали порции сока дважды в день, чередуя их с плацебо, а состав бактерий в полости рта изучался методом секвенирования. Выяснилось, что именно у пожилых участников значительно снизился уровень потенциально вредных бактерий, например Prevotella, и увеличилась доля полезных видов, таких как Neisseria.

Такое изменение микробиома улучшило преобразование нитратов в оксид азота — молекулу, которая регулирует тонус сосудов. В результате у пожилых людей, имевших изначально более высокое давление, после приема сока показатели существенно снизились. У молодых участников подобных эффектов не наблюдалось.

Авторы исследования подчеркивают: диета, богатая нитратами, может стать простым способом улучшить здоровье сосудов в пожилом возрасте. Помимо свеклы, нитраты содержатся в шпинате, руколе, сельдерее, фенхеле и капусте кейл, что открывает широкие возможности для профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний через питание.

В июне стало известно, что всего две недели ежедневного употребления манго способны благоприятно повлиять на сердечно‑сосудистое здоровье. Даже короткий курс потребления этого фрукта снижает артериальное давление и уровень холестерина.