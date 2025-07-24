Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:06, 24 июля 2025Наука и техника

Раскрыта удивительная польза свеклы

FRBM: Свекольный сок снижает артериальное давление у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Концентрированный свекольный сок способен снижать артериальное давление у пожилых людей благодаря изменениям в составе микробиома полости рта. К такому выводу пришли исследователи Университета Эксетера, результаты опубликованы в журнале Free Radical Biology and Medicine (FRBM).

В ходе работы ученые сравнили влияние свекольного сока на 36 человек в возрасте 60-70 лет и 39 молодых добровольцев. Обе группы в течение двух недель получали порции сока дважды в день, чередуя их с плацебо, а состав бактерий в полости рта изучался методом секвенирования. Выяснилось, что именно у пожилых участников значительно снизился уровень потенциально вредных бактерий, например Prevotella, и увеличилась доля полезных видов, таких как Neisseria.

Такое изменение микробиома улучшило преобразование нитратов в оксид азота — молекулу, которая регулирует тонус сосудов. В результате у пожилых людей, имевших изначально более высокое давление, после приема сока показатели существенно снизились. У молодых участников подобных эффектов не наблюдалось.

Авторы исследования подчеркивают: диета, богатая нитратами, может стать простым способом улучшить здоровье сосудов в пожилом возрасте. Помимо свеклы, нитраты содержатся в шпинате, руколе, сельдерее, фенхеле и капусте кейл, что открывает широкие возможности для профилактики сердечно‑сосудистых заболеваний через питание.

В июне стало известно, что всего две недели ежедневного употребления манго способны благоприятно повлиять на сердечно‑сосудистое здоровье. Даже короткий курс потребления этого фрукта снижает артериальное давление и уровень холестерина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Амурской области разбился Ан-24, на его борту было почти полсотни человек. Почему рухнул самолет и что стало с пассажирами?

    Россиянам перечислили перспективные сферы для трудоустройства

    Россиянин поймал двухметровую рыбу

    Россиян предупредили о галопирующем росте цен на электроэнергию

    Врач предупредила об обострении двух заболеваний летом

    Россияне назвали стоп-лист имен для отношений

    Матвиенко поддержала введение обязательного ЕГЭ по одному предмету для выпускников

    Появились кадры с Путиным на церемонии прощания с главой Верховного суда

    Мужчина подлил коллеге «эликсир правды» и попал в тюрьму

    Захарова прокомментировала призыв Алиева сопротивляться к Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости