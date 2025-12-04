Популярный российский блогер ответил на критику живота без кубиков пресса

Популярный российский TikTok-блогер Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) ответил на критику живота без кубиков пресса. Соответствующие посты появились в его Telegram-канале.

Ранее 21-летний инфлюэнсер разместил видео, где позирует на балконе в Париже в трусах, носках и шлепанцах. При этом пользователи сети обратили внимание на неспортивное тело мужчины.

Впоследствии Теслонд поделился фото в брюках, продемонстрировав голый торс, и высказался о своей внешности. «Я выложил видео, где стою, а у меня нет шести кубиков пресса. Выложил себя таким, какой есть, чему рад, потому что остался честным, что для меня важнее всего», — отметил он.

По словам блогера, он с детства стыдился своей фигуры и пробовал различные диеты. В результате проблемы с восприятием тела привели к депрессивным эпизодам, которые у него случаются до сих пор. Также Теслонд пояснил, что в настоящее время из-за связанного с разъездами образа жизни не может наладить питание и систематично посещать тренажерный зал.

«Я закрываю тему с телом. Никому не советую писать или говорить про чужое и свое тело что-либо плохое и язвительное. (...) Вы не знаете, сколько боли это может принести и как эти слова могут повлиять на человека», — указал автор поста.

