В индийском штате Уттар-Прадеш пойман леопард-людоед, терроризировавший села в округе Бахрайч. Об этом сообщает издание The Statesman.
О поимке хищника объявили чиновники лесного департамента. Зверь попался в клетку-ловушку, установленную в ноябре возле одной из деревень.
Леопард орудовал в тех же местах, где волки растерзали несколько человек. Последнее нападение произошло неделю назад. Жертвой леопарда стала пожилая женщина.
Материалы по теме:
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Волки-людоеды растерзали девять человек.Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
31 августа 2024
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024
Ранее сообщалось, что Бахрайче возобновились нападения волков-людоедов. В субботу, 29 ноября, они напали на пятилетнего мальчика, игравшего перед домом, и съели его руки.