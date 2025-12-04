В Индии пойман леопард-людоед, растерзавший пожилую женщину

В индийском штате Уттар-Прадеш пойман леопард-людоед, терроризировавший села в округе Бахрайч. Об этом сообщает издание The Statesman.

О поимке хищника объявили чиновники лесного департамента. Зверь попался в клетку-ловушку, установленную в ноябре возле одной из деревень.

Леопард орудовал в тех же местах, где волки растерзали несколько человек. Последнее нападение произошло неделю назад. Жертвой леопарда стала пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что Бахрайче возобновились нападения волков-людоедов. В субботу, 29 ноября, они напали на пятилетнего мальчика, игравшего перед домом, и съели его руки.