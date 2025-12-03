Волки-людоеды напали на пятилетнего мальчика и съели его руки

В Индии волки-людоеды утащили пятилетнего мальчика и десятимесячную девочку

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков-людоедов. Об этом сообщает издание New Indian Express.

В субботу, 29 ноября, два волка напали на пятилетнего мальчика, игравшего перед домом, и утащили его в заросли сахарного тростника. Очевидцы утверждают, что один зверь схватил ребенка за шею, другой — за ноги. Люди бросились за ними и нашли мальчика в луже крови в полукилометре от дома. Волки успели съесть его руки и скрылись. Спасти ребенка не удалось.

Второе нападение произошло спустя восемь часов в другом селе, расположенном на расстоянии 70 километров. На этот раз звери похитили 10-месячную девочку, которая спала рядом с матерью. Жители села два с половиной часа с факелами прочесывали сахарный тростник, где скрылись хищники. Растерзанного ребенка нашли на расстоянии 800 метров от дома.

К борьбе с хищниками вновь подключили лесное ведомство. В районе нападений расставили ловушки, в воздух подняли дроны для поиска волков. Специалисты не исключают, что девочку утащили не волки, поскольку возле ее дома нашли следы другого хищника.

Оба нападения произошли в том же округе Бахрайч, где неоднократно появлялись волки-людоеды. В сентябре и октябре они за три недели растерзали шесть человек. Всего за три месяца жертвами волков стали 10 человек, 38 получили ранения.

Ранее сообщалось, что самые кровавые нападения произошли после того, как по одному из хищников открыли огонь. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.