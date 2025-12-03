Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 3 декабря 2025Из жизни

Волки-людоеды напали на пятилетнего мальчика и съели его руки

В Индии волки-людоеды утащили пятилетнего мальчика и десятимесячную девочку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dr Ajay Kumar Singh / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков-людоедов. Об этом сообщает издание New Indian Express.

В субботу, 29 ноября, два волка напали на пятилетнего мальчика, игравшего перед домом, и утащили его в заросли сахарного тростника. Очевидцы утверждают, что один зверь схватил ребенка за шею, другой — за ноги. Люди бросились за ними и нашли мальчика в луже крови в полукилометре от дома. Волки успели съесть его руки и скрылись. Спасти ребенка не удалось.

Второе нападение произошло спустя восемь часов в другом селе, расположенном на расстоянии 70 километров. На этот раз звери похитили 10-месячную девочку, которая спала рядом с матерью. Жители села два с половиной часа с факелами прочесывали сахарный тростник, где скрылись хищники. Растерзанного ребенка нашли на расстоянии 800 метров от дома.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Волки-людоеды растерзали девять человек. Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
Волки-людоеды растерзали девять человек.Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
31 августа 2024
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024

К борьбе с хищниками вновь подключили лесное ведомство. В районе нападений расставили ловушки, в воздух подняли дроны для поиска волков. Специалисты не исключают, что девочку утащили не волки, поскольку возле ее дома нашли следы другого хищника.

Оба нападения произошли в том же округе Бахрайч, где неоднократно появлялись волки-людоеды. В сентябре и октябре они за три недели растерзали шесть человек. Всего за три месяца жертвами волков стали 10 человек, 38 получили ранения.

Ранее сообщалось, что самые кровавые нападения произошли после того, как по одному из хищников открыли огонь. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине. Какие прогнозы о завершении конфликта делают в США?

    В России спрогнозировали решения по конфликту на Украине после переговоров с США в Кремле

    Стало известно о проверке СБУ командования одного из полков ВСУ

    Участник СВО и депутат дал прогноз о ситуации в Гуляйполе

    На Западе высказались об отсутствии Рубио на встрече НАТО по Украине

    Поиски пропавшего 11 лет назад гражданского самолета возобновят

    Владелец турецкого танкера разорвал отношения с Россией

    Мотивы организаторов атак на суда в Черном море объяснили

    Россиян призвали готовиться к резким скачкам курса рубля

    Мужчина уговорил жену на групповой секс и сильно разочаровался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok