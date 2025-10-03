Из жизни
05:01, 3 октября 2025Из жизни

Волки-людоеды пришли мстить за собрата и за несколько часов напали на пять человек

В Индии волки-людоеды пришли мстить за убитого собрата и растерзали двух человек
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В индийском штате Уттар-Прадеш волки-людоеды напали на пять человек, живших по соседству. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Звери пришли ночью и растерзали 75-летнюю женщину и ее 80-летнего мужа. Их изуродованные останки позднее нашли в 100 метрах от дома. За несколько часов в той же деревне произошли еще два нападения, но людям удалось спастись. Также пострадал житель соседнего села.

Произошедшее связывают с ликвидацией другого волка-людоеда. В воскресенье, 28 сентября, сотрудники лесного ведомства открыли огонь по хищнику, который бросился на играющих детей. В лесном ведомстве полагают, что за участившимися нападениями стоит волчица, которая мстит за собрата.

В пострадавшем селе винят лесное ведомство и даже разгромили один из его автомобилей.

В округе Бахрайч всего за три недели хищники растерзали шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы. Такого не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

В прошлом году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала Бахрайч в страхе. Звери совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений. В начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.

