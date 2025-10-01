Из жизни
10:19, 1 октября 2025Из жизни

Волки-людоеды вернулись и за три недели растерзали шесть человек

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tom Tietz / Shutterstock / Fotodom  

В индийском штате Уттар-Прадеш возобновились нападения волков. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

В 2024 году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала в страхе округ Бахрайч. Они совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений, однако в начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.

9 сентября 2025 года волки-людоеды вернулись, причем теперь они куда агрессивнее. Всего за три недели их жертвами стали шесть человек — четверо детей и пожилая пара. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы.

Для поисков и патрулирования хищников задействованы 21 оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты. В воскресенье, 28 сентября, команде спасателей удалось остановить очередное нападение. Сотрудники лесного ведомства, шедшие по следам волка, настигли его в тот самый момент, когда он выскочил из кустов и бросился на играющих детей. Им пришлось открыть огонь.

Раненый волк скрылся в зарослях сахарного тростника. Позднее были найдены его останки.

Нападения совершают азиатские волки — подвид серых волков, обитающих в Индии, Ливане, Турции, Иране, Афганистане, Пакистане, Сирии и близлежащих странах. Высота в холке 45–75 см, вес 25–32 кг.

В 2024 году специалисты выдвинули несколько гипотез, объясняющих появление волков-людоедов в Бахрайче. По одной из версий, вожак мстил людям, потому что охромел по их вине. По другой, он охотится на людей, потому что из-за хромоты не может догнать другую добычу.

