Предсказано будущее украинских беженцев в Европе

Тимофеев: Европа может сократить помощь украинским беженцам из-за бюджета

Страны Европы могут начать сокращать программы помощи украинским беженцам вслед за Нидерландами из-за бюджетных ограничений, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Миграционная проблема в странах Евросоюза стоит достаточно остро. Речь не только об украинских беженцах, но и о приезжих из других стран, — сказал Тимофеев. — Нидерланды долго принимали украинцев, долго оказывали им помощь. Но, возможно, страна столкнулась с определенными бюджетными ограничениями. Или же там пришли к выводу, что их поддержка для украинцев уже не так актуальна».

Политолог подчеркнул, что каждая страна самостоятельно будет принимать решение о продолжении помощи мигрантам из Украины и других государств. Он заметил, что некоторые государства обладают большими ресурсами, позволяющими им принимать больше приезжих.

«К примеру, Германия принимала заметно больше беженцев — и из Украины, и из других стран. Это возможно в силу размера экономики, рынка. Так и для других государств все будет зависеть от бюджетных возможностей, запросов рынка труда. Это оценивают местные власти», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Нидерланды намерены закрыть центры приема беженцев с Украины в ближайшее время. Там объяснили, что их содержание очень дорого обходится бюджету.