Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 4 декабря 2025МирЭксклюзив

Предсказано будущее украинских беженцев в Европе

Тимофеев: Европа может сократить помощь украинским беженцам из-за бюджета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Страны Европы могут начать сокращать программы помощи украинским беженцам вслед за Нидерландами из-за бюджетных ограничений, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Иван Тимофеев.

«Миграционная проблема в странах Евросоюза стоит достаточно остро. Речь не только об украинских беженцах, но и о приезжих из других стран, — сказал Тимофеев. — Нидерланды долго принимали украинцев, долго оказывали им помощь. Но, возможно, страна столкнулась с определенными бюджетными ограничениями. Или же там пришли к выводу, что их поддержка для украинцев уже не так актуальна».

Политолог подчеркнул, что каждая страна самостоятельно будет принимать решение о продолжении помощи мигрантам из Украины и других государств. Он заметил, что некоторые государства обладают большими ресурсами, позволяющими им принимать больше приезжих.

«К примеру, Германия принимала заметно больше беженцев — и из Украины, и из других стран. Это возможно в силу размера экономики, рынка. Так и для других государств все будет зависеть от бюджетных возможностей, запросов рынка труда. Это оценивают местные власти», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Нидерланды намерены закрыть центры приема беженцев с Украины в ближайшее время. Там объяснили, что их содержание очень дорого обходится бюджету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за горящего двигателя. Борт с 412 пассажирами час кружил перед аварийной посадкой

    Однопартийцы Трампа из палаты представителей начали массово уходить в отставку

    Раскрыта цель поездки посланника Зеленского в США

    Губернатор российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

    В Италии усомнились в вопросе помощи Украине

    Сексуальная жизнь супругов разрушилась из-за «нестерпимой вони»

    Переспавшую с тысячей мужчин порнозвезду выгнали из ночного клуба за плохое поведение

    Предсказано будущее украинских беженцев в Европе

    В Госдуме предрекли катастрофические последствия в случае применения ракет против России

    В Турции уличили европейские страны в желании затянуть конфликт на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok