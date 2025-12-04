Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 4 декабря 2025Экономика

Прогноз по ценам на золото и платину повысили

Fitch: В 2026 году золото будет стоить 3400, а платина — 1300 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: VladKK / Shutterstock / Fotodom

Агентство Fitch Ratings повысило прогнозы цен на некоторые драгоценные металлы. Соответствующая информация опубликована на его сайте.

Согласно обновленным данным, по итогам 2026 года золото будет стоить 3,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Сентябрьский прогноз предполагал 2,7 тысячи долларов. Ожидается, что в 2027 году стоимость этого драгоценного металла опустится до 2,5 тысячи долларов, а в 2028 году — до 2 тысяч долларов.

Для платины прогноз на финал 2026 года повышен до 1,3 тысячи долларов за тройскую унцию. В начале осени ожидался показатель 1,05 тысячи долларов. Агентство полагает, что в 2027 году платина будет стоить 1,2 тысячи долларов, а в 2028 году — 1,1 тысячи долларов.

Кроме того, изменился прогноз относительно цен на медь в ближайшие годы. Аналитики Fitch считают, что по итогам 2026 года она будет стоить 9,5 тысячи долларов за тонну, хотя раньше называли сумму 9 тысяч. Для 2027 и 2028 годов предполагается цена 8,5 тысячи и 8 тысяч соответственно.

С начала 2025 года лидерами по закупке золота стали Польша и Казахстан, которые приобрели 67,1 тонны и 32,4 тонны драгоценного металла соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского временного поверенного вызвала на ковер Турция

    Названы сроки подписания мирного договора Армении и Азербайджана

    Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

    Курс доллара к рублю упал до минимума

    Похитившим и расчленившим туриста в Таиланде бандитам озвучили приговор

    Раскрыта предполагаемая стоимость пластики Анастасии Решетовой

    Экипажи ВКС России потренировались на Backfire

    Twitch оштрафовали в России

    Россиянам объяснили изменения в налогообложении недвижимости

    Россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok