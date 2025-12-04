Реклама

Мир
19:29, 4 декабря 2025Мир

Путин назвал требование России к НАТО

Путин: Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении блока
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении блока, данные в 90-х годах. Требования Москвы к альянсу назвал президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе нерасширения Североатлантического альянса.

Ранее президент России рассказал, что США разделили 27 пунктов мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта на четыре пакета, предложив обсуждать их отдельно. Он также сообщил, что американские представители привезли документы, которые российская сторона ранее не видела, из-за чего «пришлось пройтись практически по каждому пункту».

