19:04, 4 декабря 2025Мир

Путин высказался о позиции Трампа по Украине

Путин: У Трампа свое понимание, почему конфликт должен быть завершен быстрее
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У президента США Дональда Трампа свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«И у США, и у президента Трампа, вероятно, есть свое понимание того, почему это нужно решить быстро», — отметил российский лидер.

По его словам, американский президент хочет быстрого урегулирования конфликта, в том числе из гуманитарных соображений.

Ранее Путин рассказал, что США разделили 27 пунктов мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта на четыре пакета, предложив обсуждать их отдельно.

