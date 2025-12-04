Путин высказался о позиции Трампа по Украине

Путин: У Трампа свое понимание, почему конфликт должен быть завершен быстрее

У президента США Дональда Трампа свое понимание, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«И у США, и у президента Трампа, вероятно, есть свое понимание того, почему это нужно решить быстро», — отметил российский лидер.

По его словам, американский президент хочет быстрого урегулирования конфликта, в том числе из гуманитарных соображений.

Ранее Путин рассказал, что США разделили 27 пунктов мирного плана Трампа по урегулированию украинского конфликта на четыре пакета, предложив обсуждать их отдельно.